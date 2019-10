Elsevier geeft glossy over Jezus uit

Elsevier Weekblad heeft deze maand een speciale editie uitgegeven over de Persoon van Jezus.

De uitgave van ruim honderd pagina’s wil een beeld geven van Jezus’ „leven, boodschap, volgelingen en blijvende invloed.” Het blad biedt onder meer een overzicht van historische gegevens over Jezus, van „hoofdpersonen” rond Hem als Petrus en Paulus en van de weergave van Christus in de kunstgeschiedenis. Ook bevat de glossy een artikel over christendom in de Verenigde Staten en een essay van Bart Jan Spruyt.