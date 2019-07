„Elke dag aanval van Fulani Nigeria”

Opnieuw zijn de afgelopen weken christelijke boeren in Nigeria het slachtoffer geworden van islamitische Fulani-herders.

Volgens de christelijke nieuwsdienst World Watch Monitor werd de 27-jarige Margaret Wakili twee weken geleden gedood bij een aanval van Fulani-herders op de boerderij van haar man. Haar echtgenoot wist te ontsnappen en hoorde de daders roepen: „Allahu Akbar, we hebben een ongelovige gedood, we moeten er nog meer doden.” In een nabijgelegen dorp brachten zij een 46-jarige man en zijn zoon om het leven.

Volgens Zongo Lawrence, zegsman van een jeugdzorgorganisatie in Miango, vernielden de aanvallers ook een groot deel van de gewassen. „We ondervinden dagelijks aanvallen van Fulani-herders op onze gemeenschappen, in het bijzonder op zondagen, tijdens de kerkdiensten, en op donderdagen, als er markt is. Ze willen ons koste wat kost verjagen, maar we geven ons land niet op, ondanks hun slechte daden.”

Kerkleiders stellen dat het geweld religieus gemotiveerd is, maar dat de Nigeriaanse overheid de aard van het conflict ontkent. Christelijke groeperingen als National Christian Elders Forum verwijten president Buhari van Nigeria dat hij te weinig doet om de gewelddadigheden te voorkomen. Ook Amnesty International en de voormalige president van Nigeria Obasanjo laken de nalatigheid en het gebrek aan daadkracht van de Nigeriaanse overheid.

De Nigeriaanse hoge commissaris voor het Verenigd Koninkrijk George Adetola Oguntade stelt echter in een brief aan Britse parlementariërs dat „de veiligheid van alle Nigerianen, ongeacht welk geloof ze aanhangen, de hoogste prioriteit heeft” van de regering.

De Amerikaanse overheidscommissie voor godsdienstvrijheid, schrijft in het jaarverslag 2018 dat het de Nigeriaanse overheid niet gelukt is het geweld effectief tegen te gaan.