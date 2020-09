EKD rehabiliteert homoseksuele predikant uit Tweede Wereldoorlog

De Evangelische Kerk Berlijn-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) rehabiliteert ds. Friedrich Klein (1905-1945), die in de Tweede Wereldoorlog werd veroordeeld wegens homoseksualiteit.

Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea deze week.

Ds. Klein werd in 1942 gevangengezet en uit zijn ambt ontheven wegens „tegennatuurlijke ontucht.” De predikant zou volgens de aanklagers ontucht hebben gepleegd met een 19-jarige man.

Bisschop Stäblein stelde dat de huidige leiding van de EKBO „het onrecht tegen ds. Klein erkent en zijn ontslag nietig verklaart.” Het is de eerste keer dat de EKBO een predikant rehabiliteert die vanwege de ”homoseksualiteitsparagraaf” uit de naziwetten is veroordeeld. Ook stelt de EKBO een commissie in die onderzoekt welke predikanten en ambtsdragers tijdens en na de oorlog op grond van hun seksuele geaardheid gediscrimineerd zijn.