EKD: Antisemitisme is godslastering

De Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) heeft vrijdag in een verklaring de recente antisemitische gebeurtenissen in Duitsland veroordeeld. „Antisemitisme is godslastering”, aldus de raad in zijn verklaring.

De raadsleden voelen zich bezorgd en beschaamd over de „bijna dagelijkse berichten” over aanvallen op en geweld tegen Joden in Duitsland. Volgens de raad van de EKD is het onder geen beding aanvaardbaar dat Joden in Duitsland aan geweld en beschimping blootstaan en zij zich niet veilig kunnen voelen.