Eis: Boete voor plaatsen volgapparatuur onder auto ds. Bredeweg

Tegen recherchebureau Restment en eigenaar Lenard Prins is donderdag 5000 euro boete geëist voor het plaatsen van volgapparatuur onder de auto van ds. G. Bredeweg in 2017.

De kwestie heeft te maken met de scheuring van de gereformeerde gemeente te Kruiningen. De helft van de boete voor zowel het recherchebureau als privépersoon Lenard Prins is voorwaardelijk en er geldt een proeftijd van één jaar, als het aan justitie ligt.

Predikant gg Kruiningen treft „vermoedelijk volg- en afluisterapparatuur” aan onder auto

De officier van justitie stelde tijdens de zitting bij de rechtbank in Middelburg dat het recherchebureau uit Putten de regels voor opsporingsbevoegdheden heeft overtreden. Verzwarend is dat een predikant is gevolgd, een zogeheten geheimhouder (met een ambtsgeheim).

De advocaat van Prins, mr. L. P. Quist, vindt dat het recherchebureau binnen de grenzen van de wet bleef en moet worden vrijgesproken. Quist zei te betreuren dat de zaak in 2020 tijdens een openbare rechtszitting weer „wordt opgerakeld, waardoor oude wonden opengaan.”

Verontruste mensen

Lenard Prins erkende donderdag dat zijn recherchebureau gedurende diverse weken in de periode maart tot eind juli 2017 een GPS-apparaat onder de auto van ds. Bredeweg heeft geplaatst. Het recherchebureau kreeg opdracht van „een groep verontruste mensen uit de gereformeerde gemeente van Kruiningen, onder wie kerkenraadsleden.” Prins wilde geen namen noemen van zijn opdrachtgevers.

Bij de verontrusten bestond het vermoeden dat ds. Bredeweg kerkelijke goederen zou ontvreemden, dit met het oog op de grote onrust in de gereformeerde gemeente, stelde Prins.

Hij zei dat het apparaat uitsluitend drie vooraf bepaalde adressen checkte op de aanwezigheid van ds. Bredeweg. „Denk aan een notaris of een plaats waar vergaderd zou kunnen worden over ontvreemding van kerkelijke goederen.” Volgens Prins werden de gegevens van het GPS-apparaat een enkele keer per week gecheckt via een server. Van live volgen van de predikant is volgens Prins geen sprake geweest. „We wilden hem zo min mogelijk hinderen in zijn ambtelijke werk.”

Prins stelde dat zijn recherchebureau „weloverwogen” koos voor plaatsing van volgapparatuur onder de auto. „Wij zijn geen cowboys. Ik sta voor een integere wijze van werken.”

Bewust is niet gekozen voor inzetten van observanten die de predikant zouden schaduwen. In een kleine gemeenschap als die van het Zeeuwse Kruiningen zouden die observanten al snel opvallen, betoogde Prins. „Het leek me niet goed om een tweede kerkrel te veroorzaken.”

De rechtbank gaf donderdag ds. Bredeweg, aanwezig op de zitting, om juridische redenen geen toestemming een slachtofferverklaring voor te lezen. De officier van justitie stipte later tijdens de zitting wel wat punten aan uit de verklaring van de predikant over de onrust medio 2017. „Ik ben onder de indruk hoezeer ds. Bredeweg in angst heeft geleefd. Zijn computer is gehackt. Hij is lastiggevallen.”

Peilbaken

De officier van justitie betwijfelt of het recherchebureau het speurwerk beperkte tot drie adressen, zoals Prins schetst. Het GPS-systeem dat op de bumper van de auto is geplaatst, heeft in ieder geval uitgebreidere mogelijkheden. „Het recherchebureau geeft geen volledige openheid van zaken. Maar dat snap ik ook wel, gezien het werk van het bureau.”

De aanklager zei er gezien de „goede” reputatie van Restment van overtuigd te zijn dat er bij het bureau „geen cowboys” werken. „Ze werken op de rand van wat mag en niet mag. En het plaatsen van een peilbaken onder de auto van een predikant mag niet.”

Uitspraak over twee weken.