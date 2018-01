Eijk: Paus te onduidelijk over gescheidenen

De paus moet zich duidelijker uitspreken over de positie van rooms-katholieken die hertrouwd zijn. Dat stelt kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, vrijdag in een interview met dagblad Trouw.

Volgens Eijk heeft de paus „twijfel gezaaid” binnen de wereldwijde kerk door te veel in het midden te laten of de zogenoemde ”hertrouwd gescheidenen” de communie mogen krijgen. „Neem die twijfel weg. In de vorm van een document bijvoorbeeld.”

”Hertrouwd gescheidenen” zijn voor de wet opnieuw getrouwd, terwijl de kerk hun eerdere huwelijk niet nietig heeft verklaard. Eijk bepleit de strikte lijn: alleen na nietigverklaring van het huwelijk kan iemand opnieuw trouwen en de communie ontvangen.