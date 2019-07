Eigen kerk voor gemeente in Lima

De jonge gemeente ”Cristo Vive” (Christus leeft) in de probleemwijk Rimac in de Peruaanse hoofdstad Lima heeft zondag de beschikking gekregen over een eigen kerk.

Dat meldde de zendingsorganisatie GZB dinsdag. Matthijs Geluk, zendingswerker in Peru, opende het nieuwe kerkgebouw namens de GZB, die de gemeente ondersteunt via het diaconale project ”Nueva Esperanza” (Nieuwe Hoop).

Met hulp van de GZB en de achterban van Jan-Maarten en Ineke Goedhart, oud-zendingswerkers, kon de gemeente in juli 2018 een eigen gebouw kopen. Tot die tijd moest ze altijd iets huren.

Om het gebouw helemaal gebruiksklaar te maken, moest er veel verbouwd worden. De vloer is verlaagd, er zijn muren gesloopt, er is een trap vervangen en er zijn nieuwe steunpilaren gebouwd.

Veel bewoners in de wijk Rimac kampen met armoede. Ook problemen met alcohol en drugs komen veel voor, evenals seksueel en huiselijk geweld. De wijk is berucht geworden vanwege de vele jeugdbendes die er voor onrust zorgen.

In deze wijk, die een stad op zich is, ontstond vanuit het werk van Jan-Maarten en Ineke Goedhart een kleine gemeente.

De jonge gemeente kende de afgelopen jaren de nodige problemen, maar een vaste, trouwe kern had het verlangen om verder te gaan met de post.

Kinder- en jongerenwerk

Al snel kreeg de gemeente ”Cristo Vive” de wens om een eigen plek te hebben in de wijk. Ze wilde er zichtbaar aanwezig zijn en de wijkbewoners dienen door middel van kerkdiensten, Bijbelstudies en activiteiten onder kinderen en jongeren.

De gemeente staat onder toezicht van een andere gemeente, die al langer gevestigd is in de Peruaanse hoofdstad. Leden hiervan helpen mee om de gemeente in Rimac op te bouwen.