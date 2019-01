Egyptische predikanten maken kennis met collega’s én Hollandse winter

Tien Egyptische predikanten die in Nederland zijn voor een bezoek aan hun Nederlandse collega’s, maakten deze week ook kennis met de Hollandse winter. Bij de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam onderbraken de predikanten dinsdag het programma voor een spontaan sneeuwballengevecht.

Het bezoek maakt deel uit van een soort uitwisselingstraject. De Egyptische predikanten ontmoetten hun Nederlandse collega’s enkele jaren geleden tijdens een predikantenreis van de zendingsorganisatie GZB. De presbyteriaanse Egyptenaren verblijven van 18 tot 29 januari bij de Nederlandse predikanten.

Egyptische predikanten logeren twee weken in Nederland

In de Pelgrimsvaderskerk gingen de predikanten met dr. Arjan Markus in gesprek over het contact met moslims en seculiere Rotterdammers in Delfshaven.

Zondag bezochten de Egyptische voorgangers diverse kerken, waar sommige van hen ook preekten. Zo stond ds. Gamil op de kansel van de Nieuwe Kerk in Delft.