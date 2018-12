Egyptische politieman is „vos die kippenhok bewaakt”

Twee christenen die door een Egyptische politieofficier werden doodgeschoten, zijn donderdag begraven. Tijdens de rouwplechtigheid sprak de aartsbisschop bittere woorden. Hij noemde de officier „een vos die een kippenhok bewaakt.”

De emotionele begrafenis van zeven koptische christenen die eind vorige maand bij een klooster werden vermoord, kreeg donderdag een bizar vervolg. Op die dag werden Imad Kamel Sadeq (49) en zijn 21-jarige zoon David ter aarde besteld.

Na de golf van aanslagen op Egyptische kopten worden op last van de autoriteiten alle kerken zwaar bewaakt. Imad Sadeq en zijn zoon David worden echter op een constructieplaats naast hun kerk doodgeschoten. De schutter: een politieofficier die als taak heeft de kopten te beschermen.

Terroristen

Aartsbisschop Macarios vergelijkt tijdens de uitvaartdienst de politieman die de christenen doodschoot met een vos die een kippenhok bewaakt. Hij vindt het incident veel ernstiger dan de aanslag op bussen met koptische pelgrims die op weg waren naar een klooster. De daders waren hier immers leden van Islamitische Staat (IS): zij worden als terroristen beschouwd. Imad Sadeq en zijn zoon werden echter vermoord door iemand die de Egyptische staat en wet representeert.

Helaas is het bewaken van kloosters en kerken in Egypte noodzakelijk gebleken. Maar de kopten zetten op dit moment grote vraagtekens bij hun beschermers.

Controleren

Aartsbisschop Macarios schrijft in een tweet: „Wij verzoeken de autoriteiten om alle leden van de gewapende politie die onze kerken moeten beschermen, te controleren. Beschikken zij over de vereiste kwalificaties voor het dragen van wapens? Zodat zij niet een bron van gevaar worden in plaats van bescherming.”

De uitvaartplechtigheid van Imad Kamel Sadeq en zijn zoon wordt door ruim 2000 mensen bijgewoond. Tijdens de plechtigheid manifesteert zich een gebrek aan vertrouwen tussen kerk en overheid. Er ontstaan felle woordenwisselingen tussen de kopten en de politieagenten die de begrafenisdienst moeten bewaken. De situatie brengt de Egyptische president al-Sisi in ernstige verlegenheid.

Na de aanslag bij het klooster van de heilige Samuel werd al-Sisi verweten dat hij tekort was geschoten in het beschermen van de koptische minderheid. Nu moet hij onder ogen zien dat kopten brutaal worden doodgeschoten door beambten van de Egyptische staat.

Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen wereldwijd, heeft hier al op gewezen. Over Egypte schreef Open Doors dat „ambtenaren op ieder niveau, van lokaal tot landelijk, in sterke mate verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van christenen.”

Deze ambtenaren worden zelfs de „aanstichters van hun vervolging” genoemd door „hun falen om de rechten van christenen te beschermen en door hun discriminerende maatregelen.”

Identiteitsbewijs

In Egypte begint de discriminatie voor kopten vaak als ze hun identiteitsbewijs moeten tonen. Op een Egyptisch identiteitsbewijs staat namelijk iemands religie vermeld. De afgelopen weken heeft er in het Egyptische parlement een stormachtig debat plaatsgevonden. Parlementariër Ismail Nasreddin kondigde een wetsvoorstel aan dat beoogt om religie van de identiteitsbewijzen te verwijderen. Dit baant volgens hem de weg naar een „civiele staat die de rechten van iedere burger respecteert.”

Begraafplaats

Begin deze maand werd het wetsvoorstel van Nasreddin echter verworpen, waarbij vreemde redeneringen werden aangedragen. Zo zouden mensen per ongeluk op een verkeerde begraafplaats kunnen worden begraven, luidde een van de redeneringen.

Toch zou juist dit wetsvoorstel een stap voorwaarts zijn geweest voor koptische christenen. Volgens mensenrechtenorganisaties worden zij vaak gediscrimineerd na het vertonen van hun identiteitsbewijs. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het solliciteren naar een baan, tijdens een ziekenhuisopname en zelfs bij verkeerscontroles.