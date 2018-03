De Egyptische regering heeft het gebruik van 53 kerken gelegaliseerd. Een positief bericht, aldus de bisschop van de Koptisch-Orthodoxe Kerk van Duitsland, Anba Damian, tegenover de Duitse nieuwsdienst Idea.

Toch zijn nog zo’n 2500 kerken in Egypte gesloten vanwege het ontbreken van de gevraagde vergunningen. De bisschop hoopt dat Egypte in de toekomst over nieuwe aanvragen van kerken „snel en eerlijk” zal beslissen.