Egypte legaliseert 74 kerkgebouwen

De Egyptische autoriteiten hebben vorige week 74 kerkgebouwen gelegaliseerd.

Daarmee komt het aantal kerkgebouwen dat sinds de wet op gebedshuizen in 2016 door de overheid is erkend, op 1568. Er liggen nog zo’n 4000 aanvragen bij de provincies, meldde Christian Solidarity Worldwide (CSW) maandag. De christelijke mensenrechtenorganisatie vindt dat de wet discriminatie in de hand werkt, omdat niet alle religieuze groeperingen verplicht zijn een aanvraag voor legalisatie in te dienen. Van christenen wordt dat wel geëist.