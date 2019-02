Egypte belooft synagoges voor terugkerende Joodse gemeenschap

Als Joden in Egypte een gemeenschap willen opbouwen, is de Egyptische overheid bereid om synagoges te bouwen en de gemeenschap te steunen. Dit zei president Abdul Fatah al-Sisi vorige week tegen een Joodse delegatie uit Amerika die hem in Caïro bezocht.

Dit meldde de Israëlische krant The Jerusalem Post maandag. Tijdens het gesprek met de Amerikaanse delegatie sprak president Sisi over de bloeiende Joodse gemeenschap die vroeger in Egypte aanwezig was. Hij stelde ook dat, mocht er in de toekomst sprake zijn van een opleving van de Joodse gemeenschap in Egypte, de overheid bereid is om alle nodige faciliteiten te verzorgen.

Ezra Friedlander, leider van de delegatie, noemde de toezegging van president Sisi tegenover The Jerusalem Post „een warme omhelzing.” Voor de oprichting van de staat Israël in 1948 leefden er zo’n 75.000 joden in Egypte, een groep die nu gekrompen is tot „een handvol joden”, aldus de krant.

Friedlander stelde dat Sisi een staatsman is die het belang verstaat van een gematigde houding voor stabiliteit in de Arabische wereld. „Daarmee zou hij weleens de lijm kunnen zijn die de Arabische wereld bij elkaar houdt.”

De Amerikaanse delegatie nodigde president Sisi uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de ”Gouden medaille van het Amerikaanse Congres”. Deze prijs wordt deze herfst in Washington postuum toegekend aan de voormalige Egyptische president Anwar Sadat, vanwege zijn inzet voor vrede tussen Israël en Egypte.