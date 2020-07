Eerwaarde heer Van de Beek (82) overleden

De eerwaarde heer J. van de Beek is afgelopen woensdag op 82-jarige leeftijd te Elburg overleden.

Van de Beek, die preekbevoegdheid had binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, diende zo’n veertig jaar als pastoraal werker vanuit Biddinghuizen de evangelisatie in Westerhaar (Ov.), die sinds 2005 tot de Hersteld Hervormde Kerk behoort. Ook was Van de Beek als consulent betrokken bij de oud gereformeerde gemeente aan de Gaslaan in Den Haag. Eind 2009 leidde hij de laatste kerkdienst in het kerkgebouw van de hersteld hervormde evangelisatie in Eethen-Drongelen.

De begrafenis heeft maandag in besloten kring in ’t Harde plaats.

