Eerwaarde heer M. Padmos overleden

De eerwaarde heer M. Padmos is maandag in verpleeghuis Salem te Ridderkerk op 92-jarige leeftijd overleden.

Maarten Padmos werd op 21 januari 1926 te Ouddorp geboren. Hij studeerde in Utrecht en haalde onder dr. H. Bout en ds. L. Vroegindeweij het diploma geestelijke vorming voor gemeenteleden.

In hervormde gemeenten, evangelisaties en in een enkele vrije oud gereformeerde gemeente bediende hij het Woord. Padmos werd één keer beroepen: door de oud gereformeerde gemeente te ’s-Gravenhage (Gaslaan). Hiervoor bedankte hij echter. Hij ging wel geregeld in laatsgenoemde gemeente voor. Verder leidde hij begrafenissen en verleende incidenteel pastorale hulp. De begrafenis vindt zaterdag plaats op de algemene begraafplaats te Krimpen aan den IJssel.

Lees ook in Digibron:

Met vreugde visser zonder akte – M. Padmos sprak veertig jaar geleden voor het eerst in een evangelisatie (Reformatorisch Dagblad, 08-03-2001)