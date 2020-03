Eerstesteenlegging vgg Kruiningen

In Kruiningen heeft zaterdag de eerstesteenlegging plaats van het nieuwe kerkgebouw van de vrije gereformeerde gemeente (vgg) te Kruiningen. Deze wordt verzorgd door ds. G. Bredeweg, predikant van de gemeente, liet bouwcommissielid Huib Knulst weten.

De vgg hoopt in september diensten in het nieuwe kerkgebouw, aan de Zandweg in Kruiningen, te kunnen beleggen.

De vrije gereformeerde gemeente ontstond eind 2017 na een scheuring in de gereformeerde gemeente in de Zeeuwse plaats. Tot nu toe komt ze samen in Ons Dorpshuis in Kruiningen.