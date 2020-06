Eerste zwarte voorzitter Zuidelijke Baptisten VS

De Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten hebben Rolland Slade verkozen als nieuwe voorzitter.

Slade is de eerste Afro-Amerikaanse voorzitter van het kerkgenootschap. De verkiezing was unaniem. Slade is predikant van een baptistengemeente in El Cajon, Californië. Hij was al vicevoorzitter van het uitvoerend comité.

De voorganger volgt als voorzitter James David Greear op. Deze noemde de verkiezing een „verheugend moment”, dat volgens Greear laat zien dat het kerkgenootschap „zich in de goede richting beweegt.”

De conventie van de Zuidelijke Baptisten is het grootste protestantse kerkgenootschap in de Verenigde Staten en telt meer dan 14 miljoen leden.