Eerste preekfestival in binnenstad Amersfoort

De binnenstad van Amersfoort wordt dinsdag 17 september het decor van het eerste Nederlandse Preekfestival.

Het festival richt zich op predikanten en voorgangers, theologen en studenten uit alle protestantse denominaties van Nederland. Dat hebben de organisatoren dinsdag gemeld. Onder hen bevinden zich de theologische universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit. De organisatoren spreken van „een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning.”

Op het programma staan lezingen en workshops over het predikantschap. Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer spiritualiteit, ambacht, de verhouding tussen preek en cultuur, het belang van taal en retorica, en feedback.

Het preekfestival begint met een plenaire bijeenkomst in de St. Joriskerk in Amersfoort. Daarna vinden er workshops plaats in kerken en kapellen in de Amersfoortse binnenstad. Het preekfestival wordt afgesloten met een plenair avondprogramma.