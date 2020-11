Eerste paal kerkgebouw gereformeerde gemeente Berkenwoude geslagen

Ouderling T. Slingerland heeft dinsdag de eerste paal geslagen van de nieuw te bouwen kerk van de gereformeerde gemeente (gg) in Berkenwoude. Hij deed dat staande op de treeplank van de heimachine. Voordat de kerk gebouwd wordt, gaan er eerst honderd heipalen de grond in.

Slingerland, die voorzitter is van de kerkenraad, sprak in de aanwezigheid van een klein aantal aanwezigen, onder wie consulent ds. G. Clements, over de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer (Mattheüs 7:24-29). Het belangrijkste is dat het levenshuis op de Steenrots Jezus Christus is gebouwd. De gemeenteleden konden het gedenkwaardige moment middels een liveverbinding volgen.

Groei van de gemeente maakte de verhuizing noodzakelijk. De gemeente heeft de grond aan het Oosteinde, aan de rand van het dorp, reeds in 2017 aangekocht. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Naar verwachting is de nieuwbouw van de kerk begin 2022 klaar, deelt Teunis Speksnijder, voorzitter van de bouwcommissie, mee. „We hebben geen haast, want er wordt in eigen beheer –middels een bouwteam– gebouwd.”

Er is al een orgel aangekocht. Het komt uit de Morgensterkerk te Middelburg, een vanouds gereformeerde kerk, die niet meer in gebruik is.