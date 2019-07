Eerste paal gemeenschapshuis bij kerk Geldermalsen

In Geldermalsen is deze donderdag om 10.30 uur de eerste paal geboord voor het gemeenschapshuis bij de hervormde Centrumkerk. De officiële handeling werd uitgevoerd door beide predikanten van de hervormde gemeente Geldermalsen: ds. C. M. Blokland-den Hertog en ds. G. J. Krol.

De totale oppervlakte van het gemeenschapshuis bedraagt circa 450 vierkante meter. Er zijn in totaal veertig palen geboord, tot een diepte van veertien meter.

In het gemeenschapshuis komen een grote zaal voor 170 personen en drie kleinere zalen voor 20-30 personen. Ook komt er een moderne keuken met veel mogelijkheden. De zalen zijn onder andere nodig voor kinder-, jongeren- en ouderenwerk. De zaal wordt voorzien van een platformlift.

Naar verwachting wordt het gemeenschapshuis medio april 2020 in gebruik genomen.

Er wordt al ongeveer twintig jaar gesproken over een gewenste aanbouw bij de historische kerk in Geldermalsen. In maart gaf de burgerlijke gemeente groen licht voor de bouwplannen.

Het kerkgebouw dateert uit de vijftiende eeuw. In 1968 heeft een restauratie plaatsgevonden en is het interieur in zijn oude staat hersteld, waardoor het koor functioneert als liturgisch centrum.