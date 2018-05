Eerste moskee op Schotse eiland Lewis

Op het Schotse eiland Lewis, dat nog altijd een christelijk karakter draagt, wordt volgende week vrijdag de eerste moskee geopend. Het islamitische bedehuis in de hoofdstad Stornoway is bedoeld voor de kleine, maar groeiende moslimgemeenschap op het eiland, dat tot de Buiten-Hebriden in de Atlantische Oceaan behoort.

Stornoway telt zo’n 10.000 mensen, onder wie heel wat trouwe kerkgangers, die vasthouden aan een ‘strenge’ zondagsviering. De moslimpopulatie op Lewis omvat ongeveer 100 leden. Een derde is vluchteling uit Syrië. Tot op heden kwamen deze moslims samen in hun woningen of in lokale buurthuizen.

‘Bouwer’ van de moskee is Aihtsham Rashid uit het Engelse Leeds, aldus het internationale tijdschrift Newsweek deze week. „Een vriend van Rashid maakte hem erop attent dat de moslimgemeenschap in Stornoway hulp nodig had bij het verbouwen van een vervallen ”cottage” tot moskee. Dus vloog hij over.”

Via een crowdfundingscampagne werd het benodigde geld al snel bij elkaar gebracht. „Mensen die eerder wat aarzelend waren, hebben hun oordeel over de islam gewijzigd”, verklaarde Rashid tegenover Newsweek. „Er is veel liefde. Ik heb werkelijk geen klagen.” Een vrouw zou hem zelfs een check van 500 pond hebben overhandigd.

Bepaald niet blij met de komst van de moskee toonde zich ds. Graeme Craig van de Free Church of Scotland (Continuing) tegenover het tijdschrift. „De islam is een valse godsdienst”, aldus ds. Craig, die voorzitter was van de generale synode van zijn kerkverband. „Haar leer is fundamenteel onverenigbaar met het christendom, en daarom ben ik er als christen en dienaar van het Evangelie bijzonder verdrietig over dat er in Stornoway een moskee komt – zoals iedereen die de Bijbel serieus neemt dat zou moeten zijn.”

De kerkenraad van zijn gemeente heeft de autoriteiten van de stad verzocht geen vergunning te geven voor de bouw van de moskee. Ds. Craig: „Niemand kan of moet gedwongen worden om iets te doen dat tegen zijn geweten ingaat. Maar de publieke erkenning van een valse godsdienst is een stap achteruit, die mensen alleen maar kan stimuleren een verkeerd pad op te gaan.”

„Ik kan niet voor de rest van de bevolking van Stornoway spreken”, aldus de predikant verder. „Maar ik verwacht dat de meeste, zo niet alle christenen –oftewel een belangrijk deel van de bevolking– dezelfde droefheid voelen als ik en liever zouden zien dat er geen moskee kwam, al zal niet iedereen het eens zijn met mijn visie op de openbare ruimte in dezen.”

Wat moskeebouwer Rashid betreft, is er in Schotland echter nog meer werk te doen. „Ze willen dat ik een moskee op de Shetlandeilanden bouw, dus doe ik dat.”

Overigens bracht Newsweek haar artikel –waarvan een eerste versie al in februari verscheen– onder de kop ”Eeuwenoud christelijk eiland waar Trumps moeder opgroeide bouwt zijn eerste moskee”. Trumps moeder, Mary Anne MacLeod, werd geboren op het eiland Lewis en groeide daar ook op voordat zij naar de Verenigde Staten emigreerde.

