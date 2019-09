Eerste kerkdienst in Almeerse Muziekwijk

Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere houdt zondag voor het eerst een kerkdienst in de Muziekwijk, onderdeel van Almere Stad.

Tot nu toe hadden de diensten op drie verschillende locaties in de stad plaats. Op zondagmorgen komt de gemeente samen in Almere Buiten, waar het multifunctionele kerkgebouw aan de Makassarweg staat. ’s Middags hebben er kerkdiensten plaats in Almere Poort en Almere Haven.

In het voorjaar van 2018 stelde De Wegwijzer wijkcoördinator en pastoraal werker Theo van Stuijvenberg aan voor de Muziekwijk, met als opdracht het missionaire werk dat hier vorm had gekregen verder uit te bouwen. De kerkdienst wordt om 16.00 uur gehouden in basisschool De Lichtboei aan de Luitstraat. Thema van de bijeenkomst is ”Bouw je huis op een rots”, naar aanleiding van Lukas 6.

In de verschillende wijken van de stad gaan behalve Van Stuijvenberg ook André Meulmeester, Bert Noteboom en Mark Zeldenrust voor.

Almere telt 200.000 inwoners. De Wegwijzer ontstond in de jaren negentig uit het evangelisatiewerk van de gereformeerde gemeente in Lelystad. Sinds 2002 vormt zij een zelfstandige gemeente. Doordeweeks komen leden verspreid over de stad bijeen in zogenaamde kerngroepen.