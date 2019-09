Eerste kerkdienst De Bron in Borssele

De pas gevormde hervormde (wijk)gemeente De Bron in het Zeeuwse Borssele houdt zondag haar eerste officiële kerkdienst.

In 2016 werd in samenspraak met de protestantse gemeente (pg) Borssele besloten om diensten op gereformeerde grondslag te gaan houden in de Borsselse Catharinakerk op het Plein. De initiatiefgroep bestond uit enkele inwoners van Borssele en vertegenwoordigers van de hervormde gemeenten in Arnemuiden en Goes (De Levensbron). Uit dit initiatief ontstond een gemeente in wording. In de dienst, waarin ds. P. van der Kraan voorgaat, worden er vier ambtsdragers bevestigd. De aanvang is om 14.30 uur.

