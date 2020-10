Eerste fase restauratie Grote Kerk Harderwijk afgerond

De eerste fase van de restauratie van de Grote Kerk in Harderwijk is vorige week officieel afgerond met de presentatie van de torenhaan en de pijnappel, die opnieuw zijn verguld, en de torenkruizen. Deze elementen zijn binnenkort weer in volle glorie te zien. In verband met benodigde vergunningen worden ze nu nog niet op de toren geplaatst.

De restauratie is in drie gedeelten opgedeeld. In de eerste fase werden onder meer het hoogkoor, de viering en de omgang achter het orgel opgeknapt. Dit najaar is begonnen met fase twee: het restaureren van de zijbeuken. De derde fase betreft klimaatbeheersing en vernieuwing van het interieur.

Herstel van de muur- en plafondschilderingen in de kerk was aanvankelijk de aanleiding voor de restauratie. De fresco’s stammen uit de jaren 1561-1562, vlak voordat Harderwijk overging naar de Reformatie. Al snel bleek dat de gewelvenstructuur ook moest worden verstevigd.

Restaurateurs herstellen nu de schilderingen in het zuidtransept, die de geboorte van Jezus verbeelden. Groepen die de werkzaamheden van dichtbij willen bekijken kunnen een afspraak maken via de internetsite vgkharderwijk.nl

Het is de bedoeling dat de kerk meer wordt opengesteld voor bezichtiging. Stadsmuseum Harderwijk gaat vanaf volgend jaar rondleidingen verzorgen.