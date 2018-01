Eerste dienst na restauratie hervormde kerk Driesum

In de gerestaureerde Nederlandse hervormde kerk te Driesum (Friesland) heeft zondag 28 januari de eerste dienst weer plaats. Hierin gaat voor ds. K. H. Bogerd uit Wouterswoude.

„De restauratie was hard nodig”, zegt D. van der Zee, ouderling en scriba van de hervormde gemeente in Driesum. „De houten vloer was niet goed meer, de lambrisering was voor een groot deel verrot en kerkbanken en stutbalken verkeerden in slechte staat.”

Het duurde even voordat de restauratie kon beginnen. De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed adviseerde om een houten vloer aan te leggen vanwege de aanwezigheid van historische grafzerken. Het college van kerkrentmeesters wilde een stenen vloer met energiezuinige vloerverwarming aanbrengen. Uiteindelijk is het toch een betonnen vloer, met vloerverwarming en afgewerkt met estriken tegels, geworden.

Een ander in het oog springend verschil is de plaatsing van stoelen. Er komt slechts een tiental banken terug; de herenbanken blijven staan. De oude grafzerken hebben een plaats gekregen in het middenpad. Als dit voorjaar de laatste schilderwerken zijn afgerond, vindt nog een officiële heropening plaats.

De kosten van de restauratie bedragen circa 300.000 euro. Daarvan is een deel betaald uit subsidies. De rest kon de hervormde gemeente zelf bekostigen.

Het kerkgebouw dateert uit 1713 en de toren uit 1876. Na het vertrek van ds. B. L. P. Tramper krijgt de gemeente in mei een nieuwe predikant in de persoon van proponent J. A. Mol.

---

Lees ook in Digibron:

Prop. J. A. Mol neemt beroep aan naar hervormd Driesum (RD.nl, 19-12-2017)

Een kleine, kwetsbare gemeente in het Galilea der heidenen (Reformatorisch Dagblad, 11-07-2017)