In Oudewater is zaterdag een muurplaat onthuld van Jacobus Arminius. Het nieuwe beeld –een roestvrijstalen muurplaat met een imprint van Arminius– kreeg een plek aan het Arminiusplein. Arminius werd rond het jaar 1560 in Oudewater geboren. Op de Dordtse synode (1618-1619) discussieerden de arminianen en de aanhangers van Francisus Gomarus onder meer over de menselijke verantwoordelijkheid in het heil. De navolgers van Arminius verenigden zich als de remonstranten. beeld Martin Droog