Het eerste deel van de ”Kijk en Luister”-Bijbel van Laura Zwoferink is in het Amhaars vertaald en ligt bij de drukker. „We willen een kinderbijbel die past bij de belevingswereld van kleine kinderen in Ethiopië.”

Pim en Gerdine Marijs wonen en werken in het Afrikaanse land. Deze week zaten ze, tijdens hun verlof in Nederland, met uitgever Den Hertog om tafel om de laatste aanpassingen te doen. Een kinderbijbel in het Amhaars, dat is nog niet zo eenvoudig.

Wat is de aanleiding voor het vertaalwerk?

Gerdine Marijs: „Er bestaat geen geschikte kinderbijbel in de Ethiopische taal. Voor oudere kinderen is er wel materiaal, maar voor jonge kinderen niet. In Ethiopië zijn we betrokken bij diverse projecten binnen en buiten de kerken. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om zondagsschoolwerk te doen. Omdat er maar één Ethiopische kinderbijbel was, nam ik mijn eigen kinderbijbel mee. Een mooie kinderbijbel in het Amhaars, een taal die meer dan 25 miljoen mensen in Ethiopië spreken, is er niet.”

Is het lastig om een kinderbijbel in het Amhaars te vertalen?

„Voor de ”Kijk en Luister”-Bijbel viel het mee. Er staan korte, pakkende zinnen in. Wel zijn bepaalde woorden lastig te vertalen. Denk aan woorden als teleurgesteld of woedend. Samen met een aantal medewerkers in Ethiopië zaten we bij elkaar. Welk woord kiezen we? In het Amhaars zijn er woorden die vooral ouderen gebruiken. Maar we schrijven voor kinderen; voor hen moet het begrijpelijk zijn.

We zijn eerst aan de slag gegaan met een vertaalbureau. Helaas was die vertaling meer een samenvatting in de verleden tijd. Toen zijn we zelf gaan vertalen.”

De kinderbijbel is nu klaar. Hoe gaat het verder?

„Met het team zijn we zo’n twee jaar bezig geweest. Diverse mensen lazen mee en gaven correcties. Daarna is de kinderbijbel naar Den Hertog gegaan. Bij het overzetten van de Amhaarse tekst op een andere laptop zijn er weer fouten in de tekst gekomen. Nu we in Nederland zijn, hebben we bij Den Hertog de laatste fouten eruit gehaald. Nu wordt de Bijbel in Nederland gedrukt en daarna naar Ethiopië vervoerd.”

Kan de kinderbijbel niet in Ethiopië worden gedrukt?

„De kwaliteit van het drukwerk in Nederland is beter. Daar komt ook bij dat de rechten van de tekeningen niet zijn vrijgegeven, zodat de kinderbijbel niet in Ethiopië kan worden gedrukt.”

Is het werk in Ethiopië wat betreft kinderbijbels nu klaar?

„Dat zeker niet. Er zijn zo’n tachtig talen die in Ethiopië gesproken worden, waarvan het Amhaars en Oromo de grootste twee zijn. We zouden graag de kinderbijbel ook in het Oromo vertalen. Het werk is nog niet af.”