Een extra kerkje in Arnemuiden

In Arnemuiden is zaterdag 19 januari het uitgebreide verenigingsgebouw van de hervormde gemeente in gebruik genomen. De Zeeuwse gemeente beschikt nu over een multifunctionele overloopzaal, waar ruim 140 kerkgangers de diensten kunnen volgen.

Het karwei begon met de afbraak van de pastorie. De oude predikantswoning naast de kerk aan de Markt werd in mei 2018 gesloopt. Daardoor kwam er flink wat ruimte vrij om het verenigingsgebouw uit te breiden. En die uitbreiding was hard nodig. „Onze hervormde gemeente kent een bloeiend verenigingsleven en maakt qua ledental de laatste jaren een gestage groei door, zowel vanuit Arnemuiden zelf als vanuit dorpen in de omgeving”, zegt Jeroen Brouwer, voorzitter van de bouwcommissie die het nieuwbouwproject begeleidde. De uitbreiding werd zaterdag door de plaatselijke predikant ds. M. Klaassen in gebruik genomen.

Twee knelpunten

Met de uitbreiding van het kerkgebouw zijn er twee knelpunten opgelost, leggen Jeroen Brouwer en medelid van de bouwcommissie Gert-Jan de Visser uit. Als er op zondag meer kerkgangers zijn dan er plaats is in de kerk, kunnen die in de overloopzaal de dienst volgen via een groot beamerscherm.

Ook de vele verenigingen van de hervormde gemeente zijn geholpen. Die kunnen op doordeweekse dagen van de nieuwe ruimte gebruikmaken. Er is bijna elke avond wel iets in de kerk te doen, of het nu van de jeugdvereniging is, van de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, het gemengd koor, de Bijbelstudieclub, de kinderclub, de zangvereniging of een avond van het kinderkoor.

Hoog puntdak

De nieuwe zaal, die eruit ziet als een kerkje naast de kerk, is voorzien van luchtverversing, een akoestische achterwand en een prachtige kapconstructie in het zicht onder een hoog puntdak. In de voorgevel van de nieuwe zaal bevindt zich een rond bovenraam. Dat correspondeert met de vorm van het mooie astronomisch uurwerk in de voorgevel van de oude kerk, die de zon- en maanstanden en de getijden aangeeft.

Nieuwe entree

Een ruime centrale hal met veel glas vormt nu de nieuwe entree van de kerk. Voor en na de kerkdienst hebben de kerkgangers in deze ontmoetingsruimte alle gelegenheid om rustig met elkaar te praten. Vanuit deze hal zijn alle zalen, de toiletten en de kerk bereikbaar. „De hal is eigenlijk de spil van het complex”, zegt De Visser. „Via een nieuwe zijdeur kom je in de oude kerk. Het is de bedoeling dat de oude ingang van het verenigingsgebouw, aan de achterzijde van de kerk, niet langer wordt gebruikt.”

De nieuwbouw is een ontwerp van RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland. Bouwbedrijf Meliskerke en installateur Croonwolter & Dros hebben de werkzaamheden uitgevoerd. Op 1 november vorig jaar was het karwei in bouwkundig opzicht gereed. Een groep vrijwilligers uit de gemeente heeft daarna nog allerlei afrondende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de renovatie van de twee bestaande zalen in het verenigingsgebouw en het straatwerk op het buitenterrein.

Jeugdhonk

De oude en tochtige pastorie van de hervormde gemeente aan de Markt is ingewisseld voor een nieuwe kerkzaal met bijbehorende entree. Bij het hele project is ook gedacht aan de Arnemuidse jeugd. In de kelder van de nieuwe kerkzaal bevindt zich nu een echt jeugdhonk, grotendeels door de jongeren zelf ontworpen en ingericht, met een tafelvoetbalspel, een loungebank om wat te chillen, een keukentje en een bar.

Nieuwe zaal heet Ichtuszaal

De nieuwe zaal van de kerk in Arnemuiden heeft de naam Ichtuszaal gekregen. Enkele honderden belangstellenden hadden zich voor de ingebruikname van de nieuwe zaal verzameld in de kerk. Na de toespraken dankte ds. M. Klaassen alle betrokkenen voor hun inspanningen. Hij refereerde aan 1 Korinthe 3: Wij planten, maar alleen de Heere zorgt dat wat wij planten ook tot wasdom komt. Ds. Klaassen knipte daarop een lint door bij de glazen deur naar de nieuwe ruimten. De twee gerenoveerde kleine zalen van het verenigingsgebouw hebben nu ook een naam. Er was al een Rehobothzaal, de tweede kleine zaal heet nu de Shalomzaal. De consistorie heet Moria en het jeugdhonk De Schuilplaats.