Een derde van Duitsers gelooft in hemel

Bijna een derde van de Duitsers is ervan overtuigd dat er een hemel bestaat. Slechts 14,5 procent gelooft in een hel. Dat blijkt uit een enquête die onderzoeksbureau INSA-Consulere in opdracht van het Duitse dagblad Bild hield onder 4000 mensen vanaf 18 jaar. De Duitse nieuwsdienst Idea berichtte hier deze week over.

In West-Duitsland geloven meer mensen in een hemel en in een hel dan in Oost-Duitsland. Deelstaten met de meeste mensen die in een hemel geloven zijn: Bremen, Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg.