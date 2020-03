Een christen kan niet zonder de geboden

Als Kevin DeYoung –Amerikaans predikant, spreker, schrijver en blogger voor The Gospel Coalition– iets schrijft, is het altijd de moeite waard. Geen wonder dan ook dat meerdere Nederlandse uitgevers zijn boeken vertalen, van De Banier tot De Vuurbaak en nu ook uitgeverij Groen, een onderdeel van Jongbloed. Dr. Paul Visser schreef een voorwoord bij de Nederlandse uitgave.

DeYoung is door en door gereformeerd, en tegelijk fris, actueel, puntig, humoristisch, radicaal. Hij houdt geen langdradige betogen, integendeel; elke zin is raak. Wie vindt dat de gereformeerde theologie voor moderne westerse mensen weinig meer te bieden heeft, moet zeker eens iets lezen van Kevin DeYoung.

Leefregel

Dit boek gaat over de Tien Geboden. De Nederlandse titel is een vondst: woorden om te leven. De Decaloog is ons gegeven om uit te leven, als leefregel van dankbaarheid. Tegelijk zijn ze ook nodig om te komen tot het eeuwige leven. Gods wet is zowel de weg van het leven als de weg tot het leven.

Voegt dit boek iets toe aan de vele verklaringen die er al zijn van de Tien Geboden? Ja beslist. DeYoung maakt bijvoorbeeld expliciet wat in de Heidelbergse Catechismus slechts wordt verondersteld, namelijk dat alle geboden van God terug te voeren zijn op de Tien Geboden. Vervolgens laat hij zien waarom christenen (of breder: mensen) niet zonder geboden kunnen. Deugdethiek is goed, maar kan niet zonder gebodsethiek.

Ten derde is DeYoung in staat om over gevoelige thema’s niet alleen iets te beweren maar het ook kernachtig te onderbouwen. Zijn hoofdstuk over het zevende gebod is exemplarisch. Hij bespreekt niet alleen de zonde van overspel, maar gaat ook in op homoseksuele relaties en trekt overtuigende Bijbelse lijnen over de complementariteit van man en vrouw.

Tussenweg

In het hoofdstuk over het vierde gebod, de rustdag, vindt hij een mooie tussenweg. Het vierde gebod is voor een deel afgeschaft, voor een deel is het blijvend. De zondag moeten we niet de sabbat van het Nieuwe Testament noemen, want wat voor de Joden gold op de zaterdag is niet naar de zondag verschoven. De zondag is de rustdag die voortkomt uit het rusten op Christus. Terecht kiest DeYoung ervoor zich hier bij de Heidelbergse Catechismus aan te sluiten, meer dan bij de belijdenis van Westminster. „Wat verliezen we als we de sabbat verliezen? We verliezen de genade.”

Woorden om te leven. De Tien Geboden voor vandaag, Kevin DeYoung; uitg. Groen; 200 blz.; € 18,99