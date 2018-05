Een blik werpen op blik in de kerk van Zutphen

In de Zutphense Sint-Walburgiskerk gaat zaterdag de veelzijdige expositie ”Blik in de kerk” open voor het publiek. Bezoekers kunnen niet alleen een blik in de monumentale kerk werpen, maar ook blik in het gebouw bekijken.

De eerste fase van de restauratie van de Walburgiskerk is afgerond. Daarvoor hebben de bouwvakkers zerken verplaatst, stoelen neergezet en een nieuwe entree ingericht. Het interieur ziet er weer pico bello uit.

De tentoonstelling ”Blik in de kerk” laat het gebouw in al zijn pracht zien. Zo kunnen bezoekers de gotische kaarsenkroon bekijken, die waarschijnlijk de oudste van Europa is. De twaalf zijden van de veertiende-eeuwse kroon stellen muren voor, met op de hoekpunten twaalf poorten. Ze verwijzen naar het hemelse Jeruzalem uit het boek Openbaring.

Net zo bijzonder is de doopvont uit 1527, die rust op zes koperen leeuwen. Hij is versierd met Bijbelse voorstellingen.

Vreemdeling

Wie omhoog kijkt, ziet de gewelfbeschilderingen. Bij de restauratie rond 1900 zijn ze tevoorschijn gekomen, nadat ze een eeuw eerder met een witte laag onzichtbaar waren gemaakt. Een van de schilderingen toont de hemelvaart, met de apostelen die omhoogkijken naar Jezus.

Minder oud zijn de foto’s van Caroline Waltman. De reizende expositie ”Zie mij” bevat moderne interpretaties van Bijbelteksten. Zo is bij Ezra 1:4 een foto met een jongen in een blauw shirt te zien. Hij is blijkbaar een vreemdeling.

In de kerk is ook een gedeelte van de munten te zien die afgelopen winter tijdens archeologisch onderzoek in de kerk gevonden zijn. Het gaat om in totaal 440 munten die dateren van circa 1250 tot 1837.

Er zitten middeleeuwse munten tussen die een relatie hebben met de altaren. Andere munten, uit de periode vanaf 1600, kwamen vooral in de bodem terecht als verloren collectegeld. „Een aantal van de getoonde munten is uniek en nog niet eerder aangetroffen.”

„De Walburgiskerk mocht vroeger zelf munten slaan”, licht Christa Scholten Meilink toe. Zij is coördinator van de tentoonstelling. „De kerk schonk de munten aan de armen, die zodoende geld hadden om aan de kerk te geven.”

Samen met Arnhem, Nijmegen en Roermond –de drie andere hoofdplaatsen uit het vroegere hertogdom Gelre– organiseert de Walburgiskerk een expositie over de geschiedenis van de relatie tussen de kerken en de omgeving, met onder andere een film over de ridders van Gelre. Die expositie gaat later deze maand van start.

En dan het echte blik. Tijdens de tentoonstelling, die duurt van 12 mei tot en met 30 juni, is er in de kerk veel blik te bekijken. Publiekstrekker is een Burton Electric, op dit moment de meest duurzame sportwagen ter wereld. „Deze heilige koe krijgt zijn energie ergens anders vandaan”, aldus Scholten Meilink.

Zutphenaren konden blik insturen voor de expositie. Dat hebben ze volgens de coördinator ook gedaan. „Zo zijn er een blikken robot en een blikken schoen ingestuurd. De Walburgis moet weer de kerk voor alle Zutphenaren worden. De tentoonstelling moet voor kerkelijke en voor niet-kerkelijke mensen aantrekkelijk zijn.”