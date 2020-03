Educatieve kerk in Garmerwolde opent deuren

De Schoolkerk in Garmerwolde, een concept van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), heeft afgelopen maand de deuren geopend. Na een periode van intensieve verbouwing is de kerk weer klaar voor bezoek. Op het terrein is een nieuw ontvangstgebouw met horecafunctie gebouwd en op het kerkhof zijn de oude contouren van de kerk weer zichtbaar gemaakt, zodat duidelijk wordt dat deze vroeger een stuk groter was. In de toren is een Escher-achtige trap gerealiseerd. Daar is ook de expositie ”Feest! In Oost en West” te zien. Deze maakt deel uit van het landelijke museale project ”Feest! Weet wat je viert” onder regie van Museum Catharijneconvent.

Stichting Oude Groninger Kerken presenteert het kerkelijk complex van Garmerwolde, in de gemeente Groningen, als educatieve locatie: een plek die mensen en gedachten in beweging moet brengen. Op schooldagen ontvangt de Schoolkerk groepen uit het primair onderwijs, in de weekenden is de kerk open voor publiek.

Het bedehuis dateert uit de dertiende eeuw. Het schip is in de negentiende eeuw gesloopt. Binnen is een aantal zestiende-eeuwse gewelfschilderingen te zien. De protestantse gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post houdt één keer per maand een zondagse eredienst in de kerk.