Editie Schots kerkblad uit 1896 online

De eerste editie van het ”Free Presbyterian Magazine”, het kerkblad van de Schotse Free Presbyterian Church (FPCS), is sinds deze week online beschikbaar.

Het eerste nummer, dat oorspronkelijk werd uitgebracht in mei 1896, is te raadplegen via de website van de FPCS. De editie bevat onder meer een toelichting op de doelstellingen van het kerkblad, dat drie jaar na de stichting van de FPCS voor het eerst werd verspreid. In de komende maanden zullen meer oude edities van het blad online worden geplaatst.