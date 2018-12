Ed van Hell op RD-Mannendag: Laten we uit onze comfortbunker komen

Rond en in de kerk bouwen we onze bunkers, stelde Ed van Hell zaterdag op de RD-Mannendag in Hardinxveld-Giessendam. „Hebt u ook zoveel last van bunkers binnen de bunker? Laten we uit onze comfortbunker komen.”

Van Hell, directeur-bestuurder van de stichting Ontmoeting, sprak voor zo’n negentig deelnemers aan de RD-Mannendag rond het thema ”Bezieling” over ”Durf te delen”. Ds. P. W. J. van der Toorn, christelijk gereformeerd predikant te Bunschoten-Spakenburg, belichtte het deelthema ”Overgave”.

Ed van Hell ziet de kerk niet als instituut of organisatie, maar als een verzameling van christenen die de verbinding met God en de naaste heeft verbroken. „God heeft die verbinding door Zijn Zoon Jezus Christus weer hersteld, maar met de naaste blijft die verbroken. Een christen functioneert als een spiegel waarin hij Jezus Christus ziet. Met die spiegel ziet hij ook zijn medemens.”

Bezieling

Van de kerk als bunker ziet Van Hell naar buiten toe weinig uitstraling. Volgens hem bouwen we binnen die bunker onze muren met eigen onderwijs, zorg, media en ontspanning. „Welke bezieling zet ons in beweging?” vroeg hij. „Zijn wij vervuld met de Heilige Geest, zoals Petrus en Paulus in Handelingen 4:31, of zijn we vervuld met nijdigheid, zoals de hogepriester in Handelingen 5:17?”

In de kerk, waarin het donker is, moeten we het licht der wereld delen, stelde Van Hell. „Als we niet hebben om te delen, zijn we naamchristen. Laten we uit onze comfortbunker komen en gaten in de bunker slaan en het licht van Jezus Christus verspreiden.”

Overgave

Jezelf overgeven aan God is het moeilijkste wat er is, stelde ds. Van der Toorn. „Wij blijven graag staan, in plaats van voor God te buigen.” In de Bijbel worden we, door de zonde, getekend als in permanente oorlog met God, zei hij. „Totdat God ons op de knieën brengt, net als Jakob bij de beek Jabbok. Jakob kon niet meer zonder God. Dat is wat er ook met ons moet gebeuren. Als mannen, gebroken in eigen kracht, niet meer verder kunnen en het verwachten van God. Dat is overgave. Overgave is jezelf werpen in het diepe van de oceaan van God.”

Overgave betekent ook verliezen, je zekerheden loslaten. Als je alles verliest, krijg je ook alles, stelde ds. Van der Toorn. „Je krijgt de zekerheid door het geloof in Jezus Christus van de vergeving van de zonden en van het eeuwige leven.”

Hij maakte de vergelijking met een bergbeklimmer die bij het klimmen voor zijn veiligheid gezekerd is tegen uitglijden. „Kun je zekerheid en vastheid hebben als je jezelf overgeeft? Zingen we niet te snel met Psalm 56 mee: „Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven?” Ben ik bij God wel echt goed gezekerd? Dat is zo als je met David mag zeggen: „…dit weet ik: dat God met mij is.””

Workshops

’s Middags diepten ds. Van der Toorn en Ed van Hell in workshops hun lezing verder uit. Privérechercheur Lenard Prins hield een workshop over ”Over grenzen heen gaan of grenzen bewaken”. Kaptein der mariniers Mark Brouwer sprak over ”Eigen grenzen stellen”. Hugo van der Meij oefende met zingen met bovenstem en Karel Post bezielde de mannen met actief bezigzijn.