Ed van Hell op conferentie JBGG: Zonder wedergeboorte geen juist godsbeeld

„Het beeld dat wij van God hebben, klopt niet”, stelde Ed van Hell, directeur van stichting Ontmoeting, zaterdag tijdens de najaarsconferentie 16+ van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) in Wenum-Wiesel.

Thema van de conferentie was ”Als God er niet is?”. Van Hell, die donderdag na 25 jaar afscheid neemt van Ontmoeting, leidde zaterdagochtend de „praktische Bijbelstudie” over dit thema. Naar aanleiding van Jesaja 44:10-17 dacht hij met de jongeren na over de vraag: wat is jouw godsbeeld?

Ieder mens heeft een ingeschapen godskennis, aldus Van Hell. Dat blijkt ook uit Jesaja 44. Mensen die God niet kennen, maken afgodsbeelden om die te aanbidden. Die beelden zijn van hetzelfde materiaal als waar een kachel mee gestookt wordt, klinkt het spottend in vers 15 en 16. Van Hell: „Je denkt misschien: dwaasheid. Maar doen wij niet hetzelfde? Maken wij met onze hersenen ook niet een beeld van God? Diezelfde hersenen gebruiken we ook voor allerlei dwaze bezigheden.”

Schrijf op een blaadje de twee woorden die als eerste in je opkomen als je het woord God hoort, is Van Hells opdracht voor de bijna zestig aanwezige deelnemers. Aan de hand van de opgeschreven woorden gaan de jongeren in duo’s in gesprek over hun godsbeeld.

Na twintig minuten is het tijd voor een plenaire bespreking. „Ik had onzichtbaar en aanwezig opgeschreven”, vertelt een deelnemer op de voorste rij. De termen almachtig, zorgzaam, heilig, onbegrijpelijk en liefde worden ook veel genoemd.

„Wat nu als dat beeld van God niet klopt”, vraagt Van Hell de zaal. „Het is toch ideaal als jouw godsbeeld niet klopt”, richt hij zich tot een jongen die ”Schepper” en ”moeilijk” op zijn briefje schreef. „Als God makkelijk te begrijpen zou zijn, dan had je toch veel minder vragen”, prikkelt de Ontmoetingbestuurder. Wenkbrauwen fronsen.

„Het punt is: ons beeld van God klopt niet. De God Die wij in onze hersenen creëren, bestaat niet”, vertelt Van Hell de zaal vol vragende blikken. „Maar als ik in de Bijbel lees dat de Heere heilig is, dan klopt dat toch”, reageert een vrouwelijke deelnemer. „Dat zeg je dan op basis van de Schrift, maar dan heb je het over een heel klein deel van Wie Hij echt is”, klinkt het antwoord.

Het juiste godsbeeld bestaat alleen wanneer er sprake is van een levende relatie met Jezus Christus. Hij is het Woord Dat het juiste zicht geeft op Wie God wil zijn, aldus Van Hell. „En zo’n relatie krijg je door een weg van bekering en wedergeboorte. Van daaruit moet je dat godsbeeld wel gaan onderzoeken en toetsen. Lees de Bijbel: wat staat daarin over God en hoe Hij gekend wil worden? Buig je knieën om licht over dat wat je leest en hoort.”

„Soms voel en ervaar ik, bijvoorbeeld tijdens een preek, dat God werkt”, vertelt een deelnemer. „Maar hoe weet ik zeker of dat echt van Hem is, en dat ik het me niet gewoon inbeeld?” Gooi indrukken en ervaringen niet in de prullenbak, maar leg ze terug bij God, adviseert Van Hell. „Vraag Hem: wat heeft U hiermee te zeggen? Alleen Hij kan daar het juiste antwoord op geven.”