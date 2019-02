Echtpaar Zwemer voor Stéphanos uitgezonden naar Zambia

In Terneuzen zijn vrijdagavond Sam en Geertrude Zwemer door Stichting Stéphanos uitgezonden naar Zambia.

De uitzending van het echtpaar Zwemer had plaats in het gebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Terneuzen en werd verricht door de erevoorzitter van Stichting Stéphanos, ds. R. P. van Rooijen, hersteld hervormd predikant te Oosterwolde (Gld.). Deze mediteerde naar aanleiding van Psalm 33:18: „Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.”

Na het beantwoorden van de vragen vertelden Sam (25) en Geertrude (26) Zwemer het een en ander over wat ze in Zambia gaan doen en was er gelegenheid om afscheid te nemen.

Sam en Geertrude gaan als veldwerker voor Stichting Stéphanos in Zambia werken. Zij vertrekken op 12 maart.