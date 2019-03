Eben Haëzerkerk in Weiteveen verkocht

De voormalige hervormde kerk Eben Haëzer in het Drentse Weiteveen is verkocht aan een particuliere partij, meldt het Dagblad van het Noorden. De kerk werd in september vorig jaar te koop gezet door de protestantse gemeente Schoonebeek.

Alle kerkdiensten worden nu in de Dorpskerk in het centrum van Schoonebeek gehouden. Ook de Mentekerk in Schoonebeek ging in de verkoop. Het kerkgebouw is, onder voorbehoud, verkocht aan een huisarts.

De Eben Haëzerkerk te Weiteveen is gekocht door Harrie en Greetje Drenth, die al lange tijd in de voormalige pastorie bij de kerk wonen. Het stel wil het bedehuis laten verbouwen tot woningen, maar moet eerst een vergunning van de gemeente hebben. Bij de verkoop is bedongen dat de klokkenstoel op het grasveld nog enkele jaren mag blijven staan.

Weiteveen is rond 1850 ontstaan door de vestiging van –voornamelijk rooms-katholieke– Duitse kolonisten. In 1919 kwam er een rooms-katholieke kerk. De eerste protestantse kerk werd hier in 1925 gebouwd, een houten hervormd kerkje dat het veenkerkje werd genoemd. In 1964 werd het afgebroken en vervangen door een stenen kerk, Eben Haëzer.

De protestantse gemeente Schoonebeek ontstond in mei 2012 door fusie van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk.