EA roept 2020 uit tot Jaar van de Bijbel

De wereldwijde Evangelische Alliantie (EA) wil 2020 bestempelen als het Jaar van de Bijbel, zo berichtte de website jesus.de.

Dit maakte algemeen secretaris Efraim Tendero bekend tijdens een rede op de Jezus-Wereldjeugddag in de Filipijnse hoofdstad Manila. „Wij zullen de betekenis van de Bijbel benadrukken als bestendig fundament onder het streven naar eenheid, vrijheid, ontwikkeling en kwaliteit van leven, nu en in de toekomst.”

In het themajaar moeten christenen mensen oproepen tot het lezen, vertalen en verspreiden van de Bijbel. „Juist jongere mensen hebben middelen nodig om zich grondig bezig te kunnen houden met het Boek der boeken”, aldus Tendero. De Evangelische Alliantie is daarom van plan een werkgroep te vormen en samenwerking te zoeken met verwante organisaties, zoals Wycliffe Bijbelvertalers en het Amerikaans Bijbelgenootschap. De EA is een wereldwijde samenwerking van evangelische kerken en organisaties.