Duurzaamheidsdeskundige Massink: Milieuvervuiling is rebellie

„Milieuvervuiling is rebellie tegen de drie-enige God”, meent dr. Henk Massink. „Je mag de schepping niet kapotmaken, want die is van God.”

Massink, voormalig medewerker van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP en gepromoveerd op het thema duurzaamheid, sprak donderdag voor de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi (DC). Zijn lezing over duurzaamheid trok ongeveer vijftig studenten naar het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in de Ambachtstraat te Utrecht.

De wetenschapper zette in met de stelling dat „een christen er alles aan gelegen dient te zijn om de schepping, die het eigendom is van de Schepper, zorgvuldig te beheren.” Op dat punt citeerde hij het commentaar van Calvijn op Genesis 2:15. De Geneefse reformator zegt daar: „Die een akker bezit, moet dus de jaarlijkse vrucht trekken, en toezien dat hij de grond door zorgeloosheid niet laat uitgeput worden, maar hij moet zich erop toeleggen, om hem aan de nakomelingen over te leveren, zoals hij hem heeft ontvangen, of nog beter bebouwd.” Calvijn spreekt daar ook over de mens als rentmeester en over het bewaren van wat God wil dat bewaard wordt.

De aarde is volgens Massink het eigendom van de Schepper. „Milieuvervuiling is rebellie tegen de drie-enige God. Je mag de schepping niet kapotmaken, want die is van God. Een christen heeft de plicht om te laten zien wat de schepping voor hem betekent, ook al zou niemand anders dat doen.” Duurzaamheid is volgens hem een opdracht, niet alleen voor de individuele burger maar ook voor het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De laatste heeft als taak als om de ongebondenheid te beteugelen van mensen, die geneigd zijn tot alle kwaad.

Massink, tegenwoordig ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken, roemde het vroegere SGP-Kamerlid Van den Berg, die in 1992 zei dat het milieu hoog op de agenda moest staan. Van den Berg vond het toenmalige internationale milieubeleid te slap. De laatste jaren is de SGP minder zichtbaar op het punt van milieubeleid, concludeerde Massink. „Ik krijg het idee dat de SGP wat minder voorop wil lopen bij het internationale duurzaamheidsbeleid dan aan het einde van de vorige eeuw.”

Na de pauze vroeg een student wat Massink zelf deed voor de goede zaak. Massink antwoordde dat hij de verwarming op 17 graden zet en matig is met vleesconsumptie. Hij wil echter anderen geen regels opleggen. „Eerst moet er bewustwording komen, dan komt de rest wel.”

Massink heeft er geen moeite mee om mee te doen met hypes, als het maar goede zijn, zoals ontspullen of tweedehandskleding kopen. „Soberheid en matigheid zijn altijd goed. Het zijn kernwoorden in het gedachtegoed van Calvijn.”