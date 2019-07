Duizenden kerken in India gesticht

Uit het werk van zendingsorganisatie Serve India zijn vorig jaar in het Aziatische land ruim 11.000 kerken en (huis)gemeenten ontstaan. Dat meldde Serve India in haar onlangs verschenen jaarverslag over 2018.

Het ontstaan van de kerken is vooral het gevolg van drie activiteiten: het evangeliseren onder kinderen, het aanbieden van een alfabetiseringscursus aan volwassenen en de opleiding van nieuwe evangelisten en kerkstichters.

De werkwijze van Serve India wordt ook in Ethiopiƫ toegepast.

De Nederlandse afdeling van zendingsorganisatie Serve India begeleidt momenteel enkele kleinere projecten, zoals het bouwen van een christelijke school in de regio Orissa.