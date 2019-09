Duizenden artikelen over moderne devotie online

Het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen heeft deze week ongeveer 4000 publicaties over de moderne devotie online gezet.

De zogenoemde ”Bibliografie van de spiritualiteit en de historie van de moderne devotie” (BSHMD) is nu voor iedereen online doorzoekbaar. De moderne devotie („hedendaagse toewijding”) was een middeleeuwse vroomheidsbeweging.

De BSHMD was tot voor kort een enorme verzameling papieren kopieën van artikelen over de moderne devotie, verspreid over 250 ordners. De publicaties kwamen deels uit het archief van het Titus Brandsma Instituut, de bibliotheek van de Nijmeegse theologische faculteit en de universiteitsbibliotheek.

>>titusbrandsmainstituut.nl