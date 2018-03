Duitser heeft minder vertrouwen in geestelijkheid

De Duitse bevolking heeft minder vertrouwen in geestelijken. Dat meldde persbureau Idea onlangs op basis van een onderzoek.

Het aantal Duitsers dat vertrouwen heeft in de geestelijkheid daalde in twee jaar van 61 naar 57 procent, mede door de ontkerkelijking. In West-Duitsland ligt het percentage hoger (62 procent) dan in Oost-Duitsland (37 procent). Dat komt door de hogere mate van onkerkelijkheid in de voormalige DDR. Brandweerlieden zijn volgens de Duitsers het meest betrouwbaar, politici het minst.