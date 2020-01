Duitse zendingsorganisatie snijdt banden met Gnadauer verband door

De Duitse zendingsorganisatie MSOE heeft de banden doorgesneden met het Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband (EGG).

Dat berichtte de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea deze week.

Het Gnadauer Gemeinschaftsverband is een bond van piëtistische en evangelicale organisaties binnen de Evangelische Kerk in Duitsland, de grote protestantse kerk in Duitsland. De zendingsorganisatie Mission für Süd-Ost-Europa (MSOE) nam de stap vanwege de „gewijzigde theologische orientatie” van de koepelorganisatie. De MSOE –actief in Europa en Azië– bracht het EGG vorige week op de hoogte. In een brief aan het bestuur van het Gnadauer verband stelt de MSOE dat binnen het verband „de Bijbel niet meer zonder voorbehoud als Gods Woord wordt gezien.” De ethische gevolgen hiervan voor de kerkelijke gemeente wil de MSOE „niet voor haar rekening nemen.”

De stap van de zendingsorganisatie staat waarschijnlijk in verband met de kandidatuur van Michiel Diener voor een nieuwe termijn als voorzitter van de bond. Deze maand trok hij zich echter terug. Er leefden volgens Diener bij een groep in Gnadau „ernstige zorgen over zijn kandidatuur.” Diener heeft eerder in verschillende interviews laten weten dat homo’s die in een relatie leven wat hem betreft „medewerker” in een evangelicale gemeente kunnen zijn.

Het EGG betreurt de stap van de MSOE. „Het bestuur heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de fundamentele theologische oriëntatie van het Gnadauer verband ongewijzigd is gebleven. Het gezag van de Heilige Schrift is de basis van ons werk.” De zendingsorganisatie MSOE telt ongeveer 120 werknemers. Het EGG heeft nog zes andere zendingsorganisaties in haar gelederen.