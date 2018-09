Duitse Rooms-Katholieke Kerk biedt excuses aan

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland, kardinaal Reinhard Marx, heeft dinsdag excuses aangeboden voor alle vormen van seksueel misbruik binnen de kerk. Hij deed dat tijdens de officiële presentatie van een studie naar misbruik van kinderen en jongeren in de Duitse kerk.

„Veel te lang is er binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en in de doofpot gestopt. Voor al het falen en alle pijn bied ik excuses aan. Ik schaam me voor het vertrouwen dat werd vernietigd, voor de misdaden die mensen door kerkelijke functionarissen zijn aangedaan.” Uit de studie blijkt dat tussen 1946 en 2014 in totaal van 3677 kinderen bekend is dat zij misbruikt zijn door kerkelijke functionarissen. Het precieze aantal is echter niet meer te achterhalen. De conclusies waren twee weken geleden al uitgelekt via het Duitse weekblad Der Spiegel.

De zaak is met de publicatie van het rapport volgens Marx niet afgehandeld, „maar begint nu.” Deze week houden de Duitse bisschoppen hun herfstoverleg en daar wordt over veranderingen binnen de kerk gesproken, kondigde de kardinaal aan. „Veel mensen geloven ons niet meer. Ik heb daar begrip voor.”

Er is nu een „dringende plicht om te handelen”, zei Roswitha Müller-Piepenkötter, lid van de onderzoekscommissie. Er kan van worden uitgegaan dat „in de nabije toekomst vergelijkbare gevallen van misbruik te verwachten zijn.”

Onvoldoende

„Het onderzoek is onvoldoende”, liet Matthias Katsch, woordvoerder van Eckiger Tisch, een organisatie van slachtoffers, weten tegenover de Frankfurter Neue Presse. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt volgens hem veel hoger. Ook noemt het rapport „geen namen van verantwoordelijke bisschoppen, die het misbruik toegelaten hebben.”

Daarbij bekritiseert Katsch de omvang van de studie. Het laat bijvoorbeeld de orden van de jezuïeten en de benedictijnen buiten beschouwing. Hij mist ook onderzoek naar misbruik bij vrouwenordegemeenschappen.

Verbijsterd

Paus Franciscus trok dinsdag opnieuw het boetekleed aan toen hij inging op het misbruikschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk: „Veel jongeren vinden de aanwezigheid van de kerk onaangenaam. Ze zijn verbijsterd over de seksuele en financiële schandalen waar geen duidelijke veroordeling tegenover staat. En ze missen gevoel voor zaken die jongeren bezighouden”, zei hij tijdens een oecumenische ontmoeting met jongeren in Talinn, de hoofdstad van Estland. „Ik begrijp dat jongeren de kerk momenteel niet zien als een belangrijke gesprekspartner in hun leven.”

Als oplossing beloofde de paus te streven naar een „transparante, open, eerlijke, uitnodigende, communicatieve, toegankelijke, vredige en interactieve kerk.”