Duitse rechtbank: Verbod op kerkdienst wettig

Het verbod op kerkdiensten vanwege de coronapandemie schendt de godsdienstvrijheid niet. Dat heeft de administratieve rechtbank in Berlijn dinsdag uitgesproken.

Een rooms-katholieke gemeente stapte vorige week naar de rechtbank om het verbod op kerkdiensten aan te vechten. In Berlijn zijn diensten in kerken, synagogen en moskeeën sinds twee weken verboden. De gemeente Freundeskreis St. Philipp Neri vond echter dat de maatregel de godsdienstvrijheid schendt en kerken onevenredig zwaar treft. Voor kerken mogen geen strengere regels gelden dan voor supermarkten, luidde het argument. De gemeente wilde diensten organiseren met maximaal vijftig aanwezigen en met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Volgens de rechter schenden de overheidsmaatregelen de godsdienstvrijheid echter niet. De ingreep van de overheid is noodzakelijk om „zowel het leven van kerkgangers als de gehele bevolking te beschermen” en de gezondheidszorg niet te veel te belasten. Een tijdelijk verbod op kerkdiensten is daarom gepast. Ook noemde de rechtbank dat het nog steeds mogelijk is om individueel een kerk te bezoeken voor een moment van stilte en dat huishoudens privébijeenkomsten mogen beleggen. Ten slotte wees de rechter erop dat gelovigen kerkdiensten digitaal kunnen volgen.

De rooms-katholieke gemeente kan in beroep gaan bij de hogere administratieve rechtbank van Berlijn-Brandenburg. Het is niet bekend of ze van die mogelijkheid gebruikmaakt. Overigens keurde de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland de stap naar de rechter van de Berlijnse gemeente af, zo meldde de Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen binnen de Duitse bisschoppenconferentie.

Op 3 april besloot ook een rechtbank in Leipzig, in de deelstaat Saksen, dat een verbod op kerkdiensten gerechtvaardigd is. En in de deelstaat Württemberg-Baden maakte een lid van de Evangelische Kirche tevergeefs de gang naar de rechter. Zijn verzoek om kerkdiensten niet langer te verbieden verklaarde de rechtbank als niet ontvankelijk, omdat hij niet vertegenwoordigd was door een advocaat.

De Duitse Evangelische Alliantie heeft begrip uitgesproken voor het verbod op kerkdiensten, aldus de protestantse nieuwsdienst Idea woensdag. De koepelorganisatie verwacht wel dat de overheid het verbod regelmatig heroverweegt en hoopt op een „snelle en verantwoorde terugkeer” naar de gewone gang van zaken.