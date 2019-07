Duitse rechtbank: Russische baptisten hebben recht op asiel

Baptisten uit Rusland hebben in Duitsland recht op asiel, verklaarde de rechtbank in Düsseldorf op 3 juli.

De Duitse nieuwsdienst Idea maakte deze week melding van de uitspraak.

Zoals de advocaat van de Russische christenen, Zaza Koschuaschwili uit Köln, op de website anwalt.de aangaf, waren zij tijdens zendingsactiviteiten in hun land herhaaldelijk door een groep jongemannen in zwarte uniformen uitgescholden en aangevallen. Bovendien zouden zij en familieleden van hen telefonisch zijn bedreigd en in het dagelijks leven zijn vervolgd. Omdat de politie hen niet beschermde, vluchtten ze naar Duitsland.

Het ”Bundesamt für Migration und Flüchtlinge” (BAMF) wees hun asielaanvraag af. Als reden hiervoor werd aangegeven dat de vervolging niet van de overheid uitging

en de Russische grondwet godsdienstvrijheid garandeert, ook al heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk een bevoorrechte positie.

Verboden

De rechtbank sprak echter uit dat de Russische staat verantwoordelijk is voor wat de baptisten is aangedaan. Die geeft immers al blijk van minachting voor de in de Russische grondwet verankerde vrijheid van godsdienst door Jehova’s Getuigen te vervolgen. In 2017 werd de groepering van de Jehova’s Getuigen namelijk, als eerste religieuze gemeenschap, door de Russische overheid officieel verboden. Het valt te verwachten dat de baptisten, missionair ingesteld als ze zijn, een vergelijkbare bejegening te vrezen hebben, redeneerde de rechtbank.