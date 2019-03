Duitse recherche doorzoekt kerken en pastorieën vanwege kerkasiel

Zeker vijf predikanten in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts hebben begin dit jaar te maken gekregen met huiszoeking in kerkgebouwen en pastorieën vanwege het verlenen van kerkasiel aan vluchtelingen.

Ds. Wolfgang Jöst uit Rheinböllen vertelde donderdag in een reportage van het Duitse televisieprogramma ”Monitor” hoe rechercheurs daarbij ook pastorale gegevens en vertrouwelijke documenten in beslag namen. Sinds augustus vorig jaar is het verlenen van kerkasiel alleen onder strenge voorwaarden mogelijk.