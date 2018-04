Duitse prijs voor bundel oudtestamentici ETF

De oudtestamentici prof. dr. H. Koorevaar en prof. dr. M. J. Paul van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) krijgen op 18 april een prijs van het Duitse Instituut voor Israëlstudies.

Dat is donderdag bekendgemaakt. De hoogleraren belegden in de afgelopen jaren studiedagen over de betekenis van het land Israël in de Bijbel en in later tijd. De daar gehouden lezingen worden binnenkort gepubliceerd in een wetenschappelijke bundel. Het Institut für Israelogie in het Duitse Giessen heeft deze bundel van 405 pagina’s uitgekozen voor de Franz Delitzsch-prijs van 2018.

De Engelstalige bundel draagt de titel ”The Earth and the Land: Studies about the Value of the Land of Israel in the Old Testament and Afterwards”. Er zijn ook artikelen in opgenomen over de betekenis van het land in het Jodendom en de Islam.

De naam van de prijs verwijst naar Franz Delitzsch (1813-1890). Hij vertaalde het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Hebreeuws en deed veel voor de wetenschappelijke ondersteuning van de zending onder de Joden. De Bijbelverklaring die hij met C. F. Keil schreef, wordt nog steeds veel gebruikt.

Aan de bundel werkten naast de redacteuren prof. Koorevaar en prof. Paul nog tien auteurs mee: Raymond R. Hausoul, Herbert H. Klement, Hetty Lalleman, Geert W. Lorein, W. Creighton Marlowe, Boris Paschke, Siegbert Riecker, Julius Steinberg, Kees de Vreugd en Heiko Wenzel.