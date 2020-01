Duitse preses verlaat Evangelische Kerk in Duitsland om homohuwelijk

Preses Manfred Gläser van het Evangelische Gemeinschaftsverband Siegerland-Wittgenstein verlaat de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD). Hij kan zich niet verenigen met het besluit van de synode van Westfalen om kerkelijke huwelijken van mensen met hetzelfde geslacht toe te staan.

Dat meldt de Duitse nieuwsdienst Idea woensdag. De synode van Westfalen nam het besluit in november. Voor Gläser was dat het moment waarop hij als preses van het Gemeinschaftsverband, „niet langer verantwoordelijk kon zijn” voor zijn lidmaatschap van de kerk. Hij wijst erop dat „volgens Bijbels begrip” een huwelijk alleen kan worden gesloten tussen een man en een vrouw. Gläser zei bovendien dat hij vreest dat zich meer en meer „een liberale theologie” meester maakt van de Evangelische Kerk in Duitsland, een theologie „los van Gods Woord.”

Het Evangelische Gemeinschaftsverband Siegerland-Wittgenstein telt 3.000 leden verdeeld over 63 gemeenten.