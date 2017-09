Duitse predikant zet oud-cantor de kerk uit

De predikant van een protestantse kerk in Lindow, in de Duitse deelstaat Brandenburg, heeft tijdens een kerkdienst de voormalige cantor van de kerk weggestuurd omdat deze een T-shirt droeg met het opschrift ”Homo-‘huwelijk’? Nee!!”

Dat meldde de Duitse regionale krant Märkischen Oderzeitung vrijdag. Oud-kerkmusicus Martin Schubach had het shirt expres aangetrokken om daarmee zijn ongenoegen te uiten over het recent in Duitsland toegestane homohuwelijk.

Omdat een andere kerkganger zich beledigd voelde door de tekst op het shirt, verzocht predikant ds. Holger Baum Schubach om het kledingstuk uit te trekken. Toen deze dat weigerde, stuurde hij hem naar huis. „We willen Schubach niet verbieden om zijn mening te uiten, maar willen niet dat hij over andermans grenzen gaat of mensen beschadigd, zo stelde de predikant.

De oud-kerkmusicus kreeg tevens een verbod opgelegd om nog langer de kerkdiensten te bezoeken. De kerkenraad besloot die maatregel donderdag echter terug te draaien, op voorwaarde dat Schubach zich onthoudt van provocaties en afstand neemt van discriminatie van homo’s.

Schubach legde in augustus 2016 zijn kerkelijke functies neer toen de Evangelische Kerk in Berlijn-Brandenburg besloot om voortaan homohuwelijken kerkelijk te bevestigen. Naar zijn mening was dat besluit niet te verenigen met hoe de Bijbel spreekt over homoseksualiteit.