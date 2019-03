De Duitse predikant Dietrich Köhler-Miggel is onwel geworden tijdens zijn afscheidsdienst zondag. Kort daarna overleed hij. Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea maandag.

De 65-jarige predikant had zijn afscheidspreek net afgerond toen hij onwel werd. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij is overleden. Köhler-Miggel was bijna 28 jaar voorganger in het Duisburgse stadsdeel Buchholz.